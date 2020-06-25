Москва, , 19:00 — REGNUM Cериал «Чики» режиссера Эдуарда Оганесяна собрал внушительную аудиторию на платформе more. tv — более 3,5 миллионов зрителей посмотрели четыре эпизода фильма. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе сервиса.25 июня в эфир вышла пятая, знаменательная по мнению авторов ленты, серия. Именно с нее в комедийном фильме начинается драматическая линия.

А содержание и так захватывающее. Четыре подруги, подвизающиеся на нелегком поприще обслуживания клиентов на трассе в жаркой Кубани, решили открыть свое дело, а именно создать финесс-центр.

В главных ролях Ирина Горбачева, Ирина Носова, Алена Михайлова и Варвара Шмыкова.