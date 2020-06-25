Ростов-на-Дону, , 18:25 — REGNUM Ростовский «Театр 18+» в социальных сетях объявил о прекращении своей деятельности. Ещё в начале года сообщалось о том, что частный театр оказался на грани закрытия, передаёт ИА REGNUM.

«Театр продолжает погружаться в долги — несмотря на то, что все работники ушли в отпуск без содержания на неопределенный срок, аренду мы продолжаем платить. Это, а также абсолютная непредсказуемость происходящего в стране и в мире, заставило нас принять это непростое решение», — говорится в обращении к зрителям.

При этом продолжится поддержка части проектов и работы YouTube-канала театра. Напоследок зрителям представят онлайн-премьеру оперы под названием «Это любовь».

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