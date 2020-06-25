Лондон, , 16:45 — REGNUM Британский актёр Генри Кавилл хочет продолжить играть Супермена в кино в течение «долгих лет». Об этом он рассказал в интервью Variety 24 июня.

Кавилл отметил, что он является большим фанатом Супермена с детства. Теперь актёру приходится оставаться в образе известного супергероя и за пределами съёмочной площадки — по его словам, подобная роль подразумевает огромную ответственность.

Напомним, Генри Кавилл сыграл Супермена в фильмах «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена» и «Лига справедливости». Информация о следующем проекте актёра в этой роли пока не сообщается.

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