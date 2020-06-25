Рига, , 16:43 — REGNUM Виталий Манский, переехавший в Латвию на постоянное жительство, объявил о проведении с 26 ноября по 1 декабря международного фестиваля документальных фильмов ArtDocFest Riga. Об этом сообщает Tvnet.lv.

По данным журналистов, в программе нового фестиваля будут две конкурсные программы. Одна традиционная, в ней примут участие более 20 фильмов из более, чем 15 стран мира. Вторая — посвящённая Прибалтике и документальным фильмам оттуда.

Отмечается, что в каждой секции фестиваля будет работать отдельное жюри. Организаторы фестиваля планируют отразить 70-летний юбилей знаменитого латышского режиссёра, автора ленты «Легко ли быть молодым?» Юриса Подниекса.