Нант, Франция, , 16:06 — REGNUM Ушел из жизни французский бас-гитарист Клод ле Перон, известный своим сотрудничеством с певцом Жан-Жаком Гольдманом, передает BFM TV.

Клод ле Перон, который сопровождал Жана-Жака Голдмана во всех его турах, скончался в городе Нант на западе Франции 24 июня 2020 года в возрасте 72 лет.

«Привет, папа. Ты был таким смелым и в своей жизни таким блестящим, не просто папа, а мой лучший друг, мой собеседник. Спасибо за все, что мы разделили вместе. Что я буду делать без тебя? Я люблю тебя», — написал сын Клода ле Перона в Facebook.

Напомним, Клод ле Перон родился в 1948 году и начал свою карьеру в 1960-х годах. В 1983 году он начал долгое сотрудничество с Жаном-Жаком Голдманом, познакомившись с ним на съемочной площадке шоу «Елисейские Поля».