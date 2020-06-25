Вашингтон, , 15:10 — REGNUM Создатель «Черепашек-ниндзя» Кевин Истмен опроверг слухи о том, что в разработке находится новый мультфильм о его персонажах. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Twitter 24 июня.

https://twitter.com/kevineastman86/status/1275867128932024320

Истмен отметил, что снять подобный проект было бы здорово, но к сожалению, этого не произойдёт. Представители Nickelodeon подтвердили эту информацию.

Напомним, в сети появились слухи о том, что в разработке находится экранизация комикса The Last Ronin. В ней зрители могли увидеть мрачный постапокалиптический мир, в котором выжила только одна из четырёх черепашек-ниндзя.

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