Лондон, , 15:02 — REGNUM Британский кинорежиссёр Эдгар Райт хотел бы продолжить историю фильма «Скотт Пилигрим против всех» в виде анимационного проекта. Об этом 25 июня сообщает «Мир Фантастики».

Режиссёр отметил, что он хотел сделать из оригинального комикса «нечто вроде аниме», однако сейчас эта идея не рассматривается. Создатель Скотта Пилигрима Брайан Ли О’Мэлли также заявил, что он хотел бы вернуться к своим персонажам.

Напомним, «Скотт Пилигрим» — это серия комиксов о молодом канадце, которому приходится сражаться со «злыми бывшими» своей новой девушки. Киноадаптация от Эдгара Райта вышла на экраны в 2010 году.

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