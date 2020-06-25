Вашингтон, , 15:03 — REGNUM Четвертый сезон культовой антологии «З/Л/О» («V/H/S») планируют выпустить создатели хоррора. Об этом сообщили журналисты издания The Hollywood Reporter.

Продолжение франшизы будет называться «З/Л/О 94». В этот раз сборник будет состоять из короткометражек, сюжетно связанных друг с другом.

Дэвид Брукнер, работавший ранее над первым сезоном, уже закончил сценарий и будет продюсировать проект вместе с другими коллегами из творческой группы Radio Silence.

Режиссерами антологии выступят Саймон Барретт, Тимо Тьяджанто и Хлоя Окун. Сроки выхода картины пока неизвестны.

Напомним, первый фильм «З/Л/О» вышел на экраны в 2012 году. Следом ежегодно появлялись второй и третий фильмы.