Токио, , 14:54 — REGNUM Японская девушка-робот Эрика исполнит главную роль в научно-фантастическом фильме «b». Об этом 24 июня сообщило издание The Hollywood Reporter.

Бюджет фильма составит $70 млн. Картина расскажет об учёном, который пытается улучшить человеческую ДНК. Узнав, что его работа может быть опасна, доктор помогает одному из своих творений (Эрике) сбежать из лаборатории.

Авторы фильма отмечают, что Эрика была специально создана, чтобы сыграть эту роль. Из-за отсутствия необходимого опыта им приходилось симулировать её действия и эмоции — так девушка училась играть.

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