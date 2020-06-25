Нью-Йорк, США, , 14:14 — REGNUM Трейлер новой драмы, основанной на книге лауреата Нобелевской премии Джона Максвелла Кутзее «В ожидании варваров», опубликовала киностудия Samuel Goldwyn Films на канале в YouTube.

Джонни Депп и Роберт Паттисон исполнили в фильме главные роли военных-колонизаторов. Действие происходит на границе некоей Империи. Отряд во главе с полковником Джоллом, которого играет Депп, прибывает в приграничный городок, на который якобы напасть варвары.

В процессе следственных действий полковник развивает чрезвычайную жестокость, которая скорее вынудит местных жителей к бунту, чем предыдущая мирная жизнь колонии.

Режиссером картины выступил Сиро Герра («Объятия змея»). Сценарий для фильма адаптировал автор — Кутзее.

Премьера драмы в России запланирована на 30 июля.