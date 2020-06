Сидней, Австралия, , 13:54 — REGNUM Пазлы на основе обложек своих альбомов решили выпустить музыканты австралийской рок-группы AC/DC. Об этом сообщили обозреватели портала NME.

Для пазлов участники группы выбрали четыре обложки от альбомов: «High Voltage» 1976 года, «For Those About To Rock» 1981 года, «Blow Up Your Video» 1987 года и «Ballbreaker» 1995 года.

Пазлы будут не очень большими. Каждый будет состоять из 500 деталей. В продажу головоломки должны поступить 4 сентября.

Австралийский коллектив не первым придумал выпускать пазлы. Такую продукцию ранее уже предоставляли поклонникам другие легенды рока: Radiohead, Motorhead, Slayer, Iron Maiden и Judas Priest.