Москва, , 13:38 — REGNUM Победителем конкурса кинодебютов «Региональное кино России», организованного Фондом Александра Сокурова «Пример интонации», стал проект «Занять свое место» режиссера Тины Мастафовой. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

«Взвесив все критерии и влияющие факторы, Организационный комитет Федерального конкурса кинодебютов «Региональное кино России» принял решение о присуждении победы проекту «Занять свое место», автор которого — начинающий режиссер Тина Мастафова», — говорится в открытом письме организаторов, опубликованном по итогам конкурса.

Финансирование съемок фильма на основании проекта-победителя будет осуществлено полностью за счет средств фонда, который в свою очередь получил на реализацию проекта из Фонда президентских грантов 80 млн рублей.

В будущей картине будет рассказана «история маленького человека», его взаимоотношения с родственниками и друзьями. Действие будет происходить на Северном Кавказе в республиках Кабардино-Балкария и Дагестан.

По словам организаторов, проект обнажает срез национальной и молодежной культуры, что в настоящее время редко представляется в кинематографе.

Проект Мастафовой стал победителем среди 15 проектов, вошедших в шорт-лист. Организаторы отмечают, что конкурс был анонимным на всех этапах. Имя победителя раскрыли только после окончательного выбора проекта.