Район Царицыно, , 13:10 — REGNUM Онлайн-трансляцией литературно-музыкального концерта «Германия: Век Просвещения» возобновит работу, прерванную из-за пандемии коронавируса, проект «Посольские вечера в Царицыне». Об этом сообщили в пресс-службе Национального фонда поддержки правообладателей.

Трансляция состоится 25 июня в 17:00 на сайте проекта. Также ее можно будет посмотреть на сайте музея-заповедника «Царицыно», являющегося одним из организаторов мероприятия, и на портале «Культура.рф».

Концерт откроется чтением «Пролога на небесах» и «Пролога в театре» из философской трагедии «Фауст» Иоганна Гёте. Также зрители услышат оду «К радости» Фридриха Шиллера.

Ценителей музыки порадуют произведениями Иоганна Себастьяна Баха, а также его сыновей — Карла Филиппа Эммануэля Баха и Иоганна Кристиана Баха.