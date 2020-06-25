Сан-Диего, США, 25 июня 2020, 12:41 — REGNUM Круглый стол, посвященный 15-летию фильма «Константин: Повелитель тьмы», проведут в рамках онлайн-версии Comic-Con. Об этом сообщили журналисты портала Collider.
На виртуальную встречу приглашен исполнитель главной роли Киану Ривз, режиссер картины Френсис Лоуренс и продюсер Акива Голдсман.
Мероприятие продлится 45 минут. Точную дату проведения круглого стола пока не объявили. Даты проведения фестиваля-с 22 по 26 июля.
Напомним, ежегодный фестиваль Comic-Con в Сан-Диего в этом году перевели в онлайн-формат из-за сложностей организации, вызванных ситуацией с распространением коронавируса.