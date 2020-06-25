Лос-Гатос, США, , 11:56 — REGNUM Продюсером игровой адаптации документального фильма 2014 года «Вирунга» выступит Леонардо Ди Каприо. Об этом сообщили журналисты сетевого издания Deadline.

Оригинальная документальная лента получила премии «Эмми», «Спутник» и Пибоди, а также была номинирована на премии «Оскар», BAFTA и ряд других. Картину снял режиссер Орландо фон Айнсидель.

Фильм рассказывает о событиях, происходящих в национальном парке «Вирунга» в Конго, где перед опасностью исчезновения из-за жажды наживы нефтяных компаний оказывается популяция горных горилл. Эта же история будет рассказана в игровой картине Ди Каприо.

Вместе с ним производством фильма будут заниматься Айнсидель, Филип Уотсон, Дженнифер Дэвиссон и Джоанна Натасегара. За сценарий картины отвечает Барри Дженкинс («Лунный свет»).

Кинолента о жизни горилл будет выпущена на платформе потокового видео Netflix. Дата премьеры пока не называется.