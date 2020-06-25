Сан-Франциско, США, 25 июня 2020, 11:12 — REGNUM Трейлер нового мультфильма о легендарном супергерое «Superman: Man of Tomorrow» («Супермен: Человек завтрашнего дня») представил портал IGN. Ролик опубликован на официальном канале портала в YouTube.
В новом мульткомиксе на Землю прибывают космические охотники за головами, наводящие ужас на Метрополис. Кларк Кент, недавно устроившийся на работку в местную газету, вынужден будет разобраться с космическими негодяями.
Режиссером картины выступил Крис Палмер («Вольтрон: Легендарный защитник»). Сценарий написал Тим Шеридан («Смерть и возвращение Супермена»). Батч Лукич («Бэтмен: Нашествие монстров») отвечал за производство мультфильма.
Анимационный фильм планируют выпустить в августе.
Читайте развитие сюжета: Эдгар Райт хотел бы сделать «нечто вроде аниме» про Скотта Пилигрима