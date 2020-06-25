Иваново, , 11:09 — REGNUM Открытие кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало» состоится в Ивановской области 25 июня. «Зеркало» станет первым в России крупным кинофестивалем, который состоится в онлайн-формате.

Церемонию открытия проведут Алексей Агранович и Ксения Раппопорт из фестивальной студии, специально оборудованной на территории Юрьевецкого пивоваренного завода, построенного в 1868 году. На церемонии открытия будет представлена конкурсная и внеконкурсная программа фестиваля, также будут представлены члены жюри, дирекция фестиваля.

На открытии продемонстрируют видеоэссе про фестиваль и Ивановскую область, созданное лауреатом фестиваля 2019 года Александром Золотухиным при участии Александра Сокурова. Также сегодня в рамках церемонии открытия состоится вручение Приза за выдающийся вклад в киноискусство — его лауреатом в этом году станет режиссер Глеб Панфилов.

В рамках фестиваля «Зеркало» состоится премьера сразу десяти российских фильмов: смотреть их можно будет с помощью приложения онлайн-кинотеатра на Smart TV. Также запланированы встречи со зрителями в онлайн-кафе «Время путешествия».

На фестивале представят обширную внеконкурсную программу. Сердце внеконкурсной программы «Зеркала» — программа «4×100», которая посвящена столетним юбилеям Сергея Бондарчука, Тонино Гуэрры, Николая Гринько и Федерико Феллини. В программу короткого метра «Фильмы с севера» войдут шесть короткометражных фильмов из Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии. В программу «Фильмы жюри» вошли картины, отобранные для показа членами Международного жюри фестиваля. Среди них последний фильм Белы Тарра «Туринская лошадь», документальная картина «Балет под трибунами» Лины Чаплин (главный приз МКФ в Хайфе), а также два фильма финских режиссеров: «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки» Юхи Куосманена и «Собаки не носят штанов» Юкка-Пекки Валькеапяя.