Хельсинки, , 11:02 — REGNUM В сети появился первый трейлер биографического фильма «Туве» о финской писательнице Туве Янссон. Об этом 25 июня сообщает «Мир Фантастики».

Главную роль в фильме исполнит финская актриса Альма Пёвсти. Дата премьеры пока не сообщается.

Напомним, Туве Янссон наиболее известна как автор книг о муми-тролях. Свои произведения она писала на шведском языке.

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