Москва, , 10:42 — REGNUM 25 июня в здании Юрьевецкого пивоваренного завода в Ивановской области состоится торжественное открытие XIV международного кинофестиваля им. Андрея Тарковского «Зеркало». Правда, как уточняют, организаторы форума, ведущие церемонии Алексей Агранович и Ксения Раппопорт лишь ознакомят зрителей в режиме онлайн с программой фестиваля и членами жюри. Ограничения вызваны сложной эпидемиологической ситуацией в регионе.

Всего в конкурсной программе представлено восемь работ современных режиссеров — это «Без особых признаков» Фернанда Валадеса, «Бабай» Артема Айсагалиева, «Кала-Азар» Яниса Рафы, «Кот в стене» Мины Милевой, «Назир» Аруна Картика, «Cook F**k Kill» Миры Форнай, «Дочь рыбака» Юлдус Бахтиозиной и «Одинокая скала» Алехандро Телемако Тарраф.

Полная программа фильмов фестиваля будет доступна эксклюзивно в интернет-кинотеатре tvzavr.

Известный российский режиссер и сценарист Глеб Панфилов будет награжден почетным призом XIV Международного кинофестиваля им. Андрея Тарковского «Зеркало» за вклад в киноискусство.