Москва, , 09:21 — REGNUM Известный сербский кинорежиссёр и актёр Эмир Кустурица 24 июня посетил главный храм Вооруженных сил (ВС) России и уникальный музейный комплекс «Дорога памяти», возведённые в честь 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Не могу поверить, что этот комплекс был построен за 1,5 года. Появление главного храма Вооруженных сил России — это симбиоз православного чувства и границ вашей родины. Без этого чувства и без этой философии Россия не была бы страной, которая граничит с богом. Главный храм Вооружённых Сил России — это сила, талант и вера», — сказал Кустурица после ознакомления с элементами художественно-архитектурного убранства храма, иконами и уникальным, выполненным в мозаике образом Спаса Нерукотворного.

Кустурица также осмотрел исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, размещённые в залах и галереях уникального музейного комплекса «Дорога памяти». Он стал вторым гостем, который оставил запись в книге отзывов комплекса. Как отмечается в сообщении военного ведомства, Кустурица сравнил работу строителей, художников и скульпторов, которые создавали музейно-храмовый комплекс, с творчеством Леонардо да Винчи и обещал обязательно посетить его ещё не один раз.

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