Москва, , 08:30 — REGNUM Тизер сериала «Текст. Реальность», основанного на фильме Клима Шипенко «Текст», опубликовали на YouTube-канале сервиса потокового видео Start.

Сериал будет состоять из пяти эпизодов, которые будут загружены в каталог сервиса 3 июля все вместе.

Сериал фактически будет являться расширенной версией оригинального фильма, снятого по роману Дмитрия Глуховского. По словам авторов, в нем будут дополнительно рассказаны сюжетные линии, не вошедшие в полнометражную картину из-за ограничений хронометража.

Основная линия сюжета строится вокруг главного героя — Ильи Горюнова (Александр Петров), который по ложному обвинению провел в тюрьме семь лет. После выхода из заключения у Горюнова остается только одна цель в жизни — отомстить.