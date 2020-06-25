Улан-Удэ, , 07:33 — REGNUM В Бурятии сняли первый короткометражный фильм из цикла, посвящённых участникам Великой Отечественной войны, удостоенных звания Героя Советского Союза. Всего будет снято шесть эпизодов.

«Каждый житель Бурятии знает фамилии Жанаев, Оцимик, Афанасьев, Тулаев, Истомин, Ринчино. При праздновании Великой Победы в Великой Отечественной войне их имена звучат ещё чаще. Некоторые улицы, парки и скверы названы в их честь. Но многие ли задумывались, за какие доблести они были удостоены самой высшей награды военного времени?» — передаёт «Байкал-Daily» слова авторов цикла из медиа-группы «Archi Films».

Это упущение и намерены устранить создатели. Первый фильм посвящён снайперу Никифору Афанасьеву, который научился стрелять ещё в детстве, когда ходил с дядей на охоту. Участвовал в боях на Халхин-Голе.

После вторжения Германии был призван на фронт, в 1942 году он уничтожил более сотни солдат противника, за что был награждён орденом Красного Знамени. Всего на его счету более 200 гитлеровцев. По инициативе Афанасьева в дивизии развернулось снайперское движение. Звание Героя он получил в июне 1944 года.

Как сообщало ИА REGNUM, выходцы из Бурятии приняли участие во всех значимых операциях Красной армии. За проявленный героизм 43 бойца были удостоены звания Героя Советского Союза, 11 стали полными кавалерами ордена Славы.

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