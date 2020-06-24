Москва, 24 июня 2020, 18:13 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народную артистку РФ Генриетту Яновскую с 80-летним юбилеем. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства.
По словам Мишустина, редкий режиссерский дар Яновской, яркая индивидуальность и способность к смелым экспериментам помогли ей создать совершенно особый театр — Московский театр юного зрителя.
Премьер-министр также отметил, что с поставленной 30 лет назад постановки булгаковского «Собачьего сердца» началась новая эпоха театра.
Напомним, Яновская родилась 24 июня 1940 года в Ленинграде. В 1967 года окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино. С 1987 года является главным режиссером Московского театра юного зрителя. В 2004 году удостоена звания народного артиста РФ.