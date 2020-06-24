Нью-Джерси, США, , 17:21 — REGNUM Знаменитый создатель всемирной фантастической саги «Песнь льда и пламени», легшей в основу сериала всех времен «Игра престолов», Джордж Мартин в своем блоге рассказал, как идет работа над очередным томом эпопеи.

Он поспешил заверить своих поклонников, что работает очень плодотворно, но «это не значит, что книга будет закончена завтра или будет опубликована на следующей неделе. Это будет огромная книга, и мне еще предстоит пройти долгий путь», — поделился Мартин.

Впрочем, он поведал, что уединился в хижине в горах. Как известно, режим самоизоляции очень помогает творцам в создании произведений.

И все же надежды увидеть вскоре книгу на прилавках магазинов у любителей саги есть, так как Мартин обещал закончить труд «Ветра зимы» — а это предпоследняя часть «Песни льда и пламени» — до конгресса писателей-фантастов, а он должен состояться уже в июле 2020 года.