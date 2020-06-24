Москва, , 15:39 — REGNUM На станции «Выставочная» Московского метрополитена открылась выставка «Георгий Данелия. 90 лет». Она создана совместно с Фондом Георгия Данелии.

В экспозиции 30 фотографий знаменитого советского режиссера разных лет на съемочной площадке и в кругу близких людей. Это документы из семейного архива Георгия Николаевича.

Размещение в метро выставки нее случайно. Отец киномастера долгие годы был главным инженером Метростроя, руководил строительством станций «Павелецкая», «Киевская» и других.

Экспозиция будет работать на станции «Выставочная» до 6 июля.