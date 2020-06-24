Малага, Испания, , 15:25 — REGNUM В европейском филиале Русского музея городе Малага открылась экспозиция «Реализм: вчера и сегодня. Искусство и правда».

Это событие приурочено к 5-летию основания в Испании выставочного пространства знаменитой галереи русского искусства и знаменательно тем, что это стало первым проектом после снятия ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции.

Основное направления представленных работ характеризуется как «русский реализм». 180 полотен охватывают все течения этого неординарного культурного явления от академического, критического, передвижнического и других до знаменитого социалистического.