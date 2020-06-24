Самара, , 14:57 — REGNUM 28 июня на барже, установленной на великой русской реке Волге, выступят популярные российские рок-группы «Сплин», «Би-2», «Мумий Тролль», Земфира и другие. Это событие будет знаменовать новый этап одного из самых массовых музыкальных мероприятий года в стране — фестиваль «Рок на Волге».

Правда, форум пройдет в смешанном формате. Музыканты действительно будут играть не из дома, а вживую на настоящей барже, а вот зрители будут наблюдать за феерией у себя в квартирах в режиме онлайн. Правда, устроители обещали выводить их счастливые лица на большой экран, возведенный на берегу напротив сцены.

Напомним эпопея с фестивалем. Он должен был состояться на стадионе «Самара Арена» в июне. Затем организаторы — компания NCA — приняли трудное решение об его отмене. И вот недавно устроители обрадовали поклонников, что шоу все-таки пройдет.

Трансляция на платформах МТС Live и МТС ТВ будет вестись в формате реального присутствия — 360 градусов.