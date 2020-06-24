Абакан, , 13:29 — REGNUM Хакасская республиканская филармония 24 июня организовала для жителей региона онлайн-концерт «Великий День». Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве культуры.

Видеоконцерт приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В программу вошли произведения известных советских композиторов Давида Тухманова, Василия Соловьева-Седого, Матвея Блантера и других. Исполнители — солисты Хакасской республиканской филармонии.

Художественный руководитель проекта — заслуженный деятель искусств Хакасии Татьяна Маслова, режиссер-постановщик — Юлия Белогурова.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах РФ 24 июня проходят праздничные мероприятия в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В Москве и в других регионах состоялся Парад Победы.

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