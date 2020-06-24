Москва, , 10:23 — REGNUM 3 июля на сервисе Start в течении одного дня будут показаны все пять серий фильма Клима Шипенко «Текст. Реальность». По сути это расширенная и дополненная версия нашумевшей ленты режиссера, ранее снятая по роману Дмитрия Глуховского.

Стоит отметить, что продюсеры приняли решение выпустить сериал раньше намеченного срока — картину предполагалось показать в августе.

Авторы же отметили, что в новый вариант вошли многие интересные линии, которые пришлось урезать или даже выкинуть ввиду ограниченного хронометража.

Напомним содержание фильма. Он повествует о 27-летнем Илье Горюнове, который семь лет провел в тюрьме по ложному обвинению. Как полагается, обретя свободу, он посвящает свою жизнь мести. После нелепого убийства к нему попадает смартфон обидчика…

В главных ролях — Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус.

«Текст» уже был удостоен различными премиями, в том числе четырьмя наградами «Золотого орла».