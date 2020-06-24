Москва, , 09:56 — REGNUM На официальном YouTube-канале кинокомпании «Централ Партнершип» вышел первый трейлер долгожданного фильма Данилы Козловского «Чернобыль: Бездна».

Фильм рассказывает о трагических событиях во время аварии на Чернобыльской АЭС. В центре картины судьбы трех спасателей, которые отправились в резервуар воды под реактором, чтобы предотвратить его нагревание и вероятный ядерный взрыв.

В главных роля заняты Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова, Николай Козак и другие.

Премьера фильма должна состояться 22 октября 2020 года в режиме офлайн.