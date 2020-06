Лос-Анджелес, США, , 04:57 — REGNUM Райан Рейнольдс может получить камео (эпизодическую роль) в предстоящем кинокомиксе «Лига справедливости» режиссёра Зака Снайдера. Об этом 24 июня сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдера Grace Randolph.

Источник информации утверждает, что сейчас Рейнольдс ведёт соответствующие переговоры с Warner Bros. Он также сообщил, что актёр может исполнить в фильме роль Зелёного фонаря.

https://twitter.com/GraceRandolph/status/1275538842477629440

Напомним, ранее инсайдеры также сообщили, что Warner Bros. ведёт переговоры по поводу возвращения Майкла Китона к роли Бэтмена. По имеющейся информации, актёр может появиться в новом кинокомиксе DС в роли постаревшего Брюса Уэйна.

Читайте ранее в этом сюжете: Warner Bros. хотели отправить Бэтмена на пенсию и, возможно, все еще хотят