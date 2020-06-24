Сиэтл, США, , 04:47 — REGNUM Актриса Джессика Хенвик снимет новый сериал Nancy Wu Done It для потокового сервиса Amazon Prime. Об этом 24 июня сообщил портал Comicbook.

Название нового шоу можно перевести как «Нэнси Ву сделала это». Его создатели позиционируют сериал как смесь «Нэнси Дрю» и «Плезантвиля».

Отмечается, что Хэнвик выступит в качестве одного из авторов сценария шоу и его исполнительного продюсера. В проекте также участвует писательница У Кай-Ю, которая сейчас привязана к другому проекту Amazon Prime — Paper Girls.

Зрители знают Джессику Хенвик по сериалам «Игра престолов», «Железный кулак», «Защитники», «Люк Кейдж» и другим. Она также снялась вместе с Кристен Стюарт в фильме режиссёра Уильяма Юбенка «Под водой».

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