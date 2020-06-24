Лос-Анджелес, США, , 04:35 — REGNUM Потоковый сервис Peacock компании NBCUniversal сообщил дату релиза приложения онлайн-кинотеатра для устройств под управлением Android. Об этом 23 июня сообщил портал Comicbook.

Программа выйдет 15 июля 2020 года в онлайн-магазине Google Play, отмечается, что она изначально будет предлагать пользователям бесплатно получить подписку Peacock Premium в течение пробного периода.

После его кончания им придётся платить ежемесячно по $4,99, при этом, если зрители захотят избавиться от рекламы, им придётся выделить ещё $5 в месяц.

Запуск онлайн-кинотеатра Peacock состоялся 15 апреля 2020 года. Как сообщает NBCUniversal, жители США, оформившие подписку Peacock Premium, получают доступ к 15 тыс. часов контента.

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