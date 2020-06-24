Лос-Анджелес, США, , 03:10 — REGNUM Потоковый сервис Netflix заменит Мела Гибсона в качестве актёра озвучки второй части мультфильма «Побег из курятника». Об этом 23 июня сообщил портал Newsweek со ссылкой на инсайдеров.

Издание отмечает: это произошло после того, как актриса Вайнона Райдер рассказала, что на одной из вечеринок Гибсон позволил в разговоре с ней отпустить антисемитский комментарий. Она также сообщила, что впоследствии актёр на этой же вечеринке позволил себе отпустить оскорбительную реплику в адрес гомосексуалистов.

Стоит отметить, что ранее Мел Гибсон уже попадал в скандал, связанный с его антисемитскими высказываниями, это произошло в 2006 году. После этого он столкнулся с тем, что с ним отказались работать некоторые режиссёры, актёры и студии. Сейчас гибсон участвует в нескольких кинопроектах, как в качестве актёра, так и режиссёра.

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