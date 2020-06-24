Лос-Анджелес, США, , 02:59 — REGNUM Спустя 27 лет после релиза картине «Парк Юрского периода» Стивена Спилберга вновь удалось занять первое место в рейтинге сборов кинопроката США. Об этом 23 июня сообщил портал Deadline.

Издание отмечает, что этому поспособствовали карантинные меры, введённые в стране из-за эпидемии коронавируса. В период с 19 по 21 июня 2020 года фильм был показан в 230 кинотеатрах, ему удалось собрать $517,6 тыс. Ленте Спилберга удалось сместить с первого места «Человека-невидимку», перезагрузка студии Blumhouse собрала лишь $200 тыс.

Премьера «Парка Юрского периода» состоялась в июле 1993 года. Тогда фильм при бюджете $63 млн смог собрать в США $402,4 млн, а в мире — около $1,03 млн.

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