Лос-Анджелес, США, , 01:56 — REGNUM Исполнительный директор потокового сервиса HBO Max Сандра Дьюи подтвердила информацию о сроках релиза кинокомикса «Лига справедливости» в версии режиссёра Зака Снайдера. Об этом 23 июня сообщил портал Comicbook.

В интервью журналистам она сказала, что фильм появится на сайте компании «в начале 2021 года». При этом Дьюи отметила, что она и HBO Max будут рады предоставить зрителям контент, который показывает, что компания прислушивается к поклонникам киновселенной.

Первый тизер-трейлер своей «Лиги справедливости» Зак Снайдер выпустил 18 июня 2020 года. Ролик показал зрителям Диану (Чудо-женщину), вглядывающуюся в древнее изображение некого существа.

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