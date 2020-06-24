Лос-Анджелес, США, , 01:16 — REGNUM Кинокомпания Universal сообщила дату выхода на большие экраны нового фильма режиссёра М. Найт Шьямалана. Об этом 23 июня сообщил портал Comicbook.

Изначально планировалось, что премьера новой картины кинематографиста состоится в феврале 2021 года. Сейчас студия решила перенести её на 23 июля 2021-го. Сегодня о новой работе Шьямалана почти ничего не известно, нет не только информации о сюжете, но и о названии фильма.

В мае 2020 года продюсеры сообщили, что в проекте присут участие актёры Алекс Вульфф («Реинкарнация»), Элайза Сканлен («Маленьке женщины»), Томасин Маккензи («Не оставляй следов»), Аарон Пьер (сериал «Криптон») и Вики Крипс («Призрачная нить»).

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