Вашингтон, , 23:05 — REGNUM Шестой сезон популярного сериала «Люцифер» станет последним. Об этом 23 июня создатели шоу сообщили на его официальной странице в Twitter.

Администрация аккаунта написала, что в этот раз сериал подойдёт к своему «финальному финалу». Редакция портала Screen Rant обратил внимание: это могло быть сделано в знак того, что ранее создатели «Люцифера» не раз создавали у поклонников впечатление, что прикличения героя Тома Эллиса подходят к концу.

https://twitter.com/LuciferNetflix/status/1275428399750791168

Потоковый сервис Netflix назвал дату премьеры пятого сезона «Люцифера» 22 июня 2020 года. Продолжение шоу поклонники смогут увидеть 21 августа 2020-го.

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