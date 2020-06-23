Лос-Анджелес, США, , 22:43 — REGNUM Следующий фильм режиссёра серии фильмов «Мир юрского периода» Колина Треворроу будет называться «Атлантида». Об этом 23 июня сообщил портал Screen Rant.

Производством новой картины кинематографиста вновь займётся студия Universal. Стоит отметить, что сюжет фильма расскажет о событиях, происходящих на некой земле, расположенной где-то в Индийском океане (предполагается, что мифическая Атлантида была расположена в Атлантическом океане).

Проживающие на этой земле люди описываются как «мультикультурная цивилизация со своими передовыми технологиями». Издание отмечает, что это больше похоже на описание Ваканды из комиксов Marvel. В качестве сценариста проекта выступит автор первой версии сценария фантастического фильма «Грани будущего» Данте Харпер.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что фильм «Мир Юрского периода» станет первым блокбастером, съёмки которого возобновят в Великобритании. на большие экраны картина выйдет 10 июня 2021 года.

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