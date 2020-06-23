Токио, , 22:28 — REGNUM Поклонники известной аниме-студии Ghibli высказали в соцсетях своё мнение по поводу её предстоящего анимационого фильма Earwig and the Witch. На это 23 июня обратил внимание портал Comicbook.

Некоторые фанаты написали, что кадры выглядят необычно и даже странно, другие обратили внимание, что странными являются именно женские персонажи, отметив, что на постерах фильмов Ghibli героини и ранее почти никогда не улыбались. Многие поклоники признались, что не могут дождаться, когда состоится премьера этой картины.

https://twitter.com/NedRaggett/status/1274497496467857408

https://twitter.com/LumenExLumen/status/1274417024245080064

https://twitter.com/te2fu/status/1274414995703566336

https://twitter.com/AnimePraises/status/1274224461135241216

В рамках этого проекта мультфильма Ghibli, который создаёт Горо Миядзаки (сын Хаяо Миядзаки), студия впервые применит 3D-анимацию. В основу Earwig and the Witch ляжет одноимённая книга британской писательницы Дианы Уинн Джонс. Ранее Хаяо Миядзаки экранизировал её роман «Ходячий замок».

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