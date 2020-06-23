Лондон, , 21:20 — REGNUM В сеть попала информация о том, что в 2021 году будет выпущена новая книга Джона Толкина. Об этом 23 июня сообщил портал TheOneRing.

Она будет называться The Nature of Middle-Earth («Природа средиземья»), и будет состоять из произведений Толкина, которые ранее не были опубликованы. Отмечается, что автор «Властелина колец» написал их в период с 1959 по 1973 годы.

В качестве редактора выступит Карл Ф. Хостеттер, а в качестве издателей — компании Harper Collins и Houghton Mifflin. Отмечается, что произведения культового писателя были переданы Хостеттеру покойным сыном писателя Кристофером Толкином.

Впервые о том, что мир увидит новую книгу толкина стало известно в октябре 2019 года. Тогда сведения о ней были опубликованы в каталоге Frankfurt Book Fair 2019 («Франкфуртская книжная ярмарка»).

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