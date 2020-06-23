Нью-Йорк, США, , 17:27 — REGNUM Создатель анимационного сериала «Люди Икс» Эрик Левальд рассказал о конфликте со Стэном Ли во время работы над шоу. Об этом 22 июня сообщил портал ComicBook.

Авторы сериала хотели сделать упор на более взрослую аудиторию, с чем был не согласен Стэн Ли. Как создатель Людей Икс он видел другой путь развития для этого шоу, однако позже конфликт разрешился сам собой.

Напомним, премьера первого эпизода мультсериала «Люди Икс» состоялась 31 октября 1992 года. Шоу имело большой успех у зрителей и выходило на протяжении пяти сезонов.

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