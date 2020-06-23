Нью-Йорк, США, , 15:49 — REGNUM Первая часть анимационного сериала «Трансформеры: Война за Кибертрон» выйдет на Netflix 30 июля 2020 года. Об этом сообщалось 22 июня на официальной Twitter-странице сервиса.

https://twitter.com/NXOnNetflix/status/1275096208676016128

Созданием «Войны за Кибертрон» занимается анимационная студия Rooster Teeth. Она наиболее известна по сериалу RWBY.

Напомним, сериал «Трансформеры: Война за Кибертрон» будет состоять из четырёх частей. Первая сюжетная глава получила подзаголовок «Осада».

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