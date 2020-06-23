Санкт-Петербург, , 15:39 — REGNUM Петербургские власти надеются провести Х Международный культурный форум в очном режиме. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В этом году мы планируем провести в десятый раз культурный форум. Надеюсь, мы его проведем в очном режиме», — заявил градоначальник.

Заметим, как правило этот форум проходит в Северной столице в декабре. Власти подчеркивают, что необходимо будет соблюдать меры эпидемиологической безопасности.