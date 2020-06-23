Нью-Йорк, США, , 15:35 — REGNUM Энтузиаст с ником marvefx представил свою версию постера фильма «Стражи Галактики 3». По его мнению, в картине должен появиться Адам Варлок, сообщает портал ComicBook 23 июня.

https://www.instagram.com/p/CBsyO_UnnPn/

Напомним, Адам Варлок появлялся в сцене после титров фильма «Стражи Галактики. Часть 2». Тем не менее, пока неизвестно, станет ли он одним из центральных протагонистов триквела.

Работой над третьей частью «Стражей Галактики» занимается Джеймс Ганн, режиссёр двух предыдущих фильмов. Премьера картины должна состояться в 2021 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Майкл Китон может вернуться к роли Бэтмена