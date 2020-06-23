Пермь, , 15:04 — REGNUM Сроки проведения Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана» в Перми смещены на декабрь. Об этом сообщили организаторы фестиваля на своих официальных интернет-ресурсах.

«Двадцатая «Флаэртиана» пройдет зимой. Принять такое решение было непросто. «Флаэртиана» — традиционное осеннее событие и для родной Перми, и для документалистов по всему миру», — говорится в сообщении оргкомитета.

Первоначальные даты проведения кинофестиваля были установлены с 18 по 24 сентября. Но, как сообщили в пресс-службе фестиваля, из-за пандемии коронавируса решено было назначить сроки фестиваля на три месяца позже — с 11 по 17 декабря.

По мнению оргкомитета международного фестиваля, такое событие необходимо проводить в очном формате, встречаясь со зрителями и кинодеятелями вживую. Проведение же фестиваля в онлайн-формате, как происходит сейчас со многими событиями, организаторы считают малоэффективным.

https://www.instagram.com/p/CBufs8BFiHz/

В этом году фестиваль «Флаэртиана» состоится в 20-й раз. Впервые он был проведен в 1995 году. Первоначально событие организовывали один раз в два года, а затем фестиваль стал ежегодным.

Название фестиваля приняли в честь американского режиссера Роберта Флаэрти — одного из основоположников жанра документального кино.