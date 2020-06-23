Сеул, , 14:09 — REGNUM Документальный фильм о дальневосточных леопардах и амурских тиграх «Земля леопарда и тигра» выпустили на южнокорейском телеканале EBS (Education Broadcasting System). Об этом сообщили в пресс-службе национального парка «Земля леопарда».

«Целый год команда телеканала EBS снимала уникальную природу Приморского края с помощью профессиональных гидов «Земли леопарда», — рассказали в пресс-службе парка.

Съемки картины проходили в Приморье на территории национального парка. Фильм создали специально к 20-летию канала. Показы на корейском телеканале состоялись 22 и 23 июня.

«Осенью корейский документальный фильм появится и в интернете — мы обязательно им поделимся», — пообещали в пресс-службе парка.

https://www.instagram.com/tv/CBwg_99o5wg/