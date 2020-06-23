Нью-Йорк, США, , 13:55 — REGNUM Netflix выпустит сиквел полнометражного мультфильма «Побег из курятника». Об этом 23 июня сообщает портал IndieWire.

Работа над мультфильмом начнётся в 2021 году. В сиквеле «Побега из курятника» герои вернутся на свою старую ферму и попытаются защитить её от новой угрозы.

Напомним, премьера «Побега из курятника» состоялась в 2000 году. Картина занимает первое место в списке «самых кассовых кукольных мультфильмов».

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