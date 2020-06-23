Чебоксары, , 13:55 — REGNUM Чувашия — «очень необыкновенно красивая» республика, «удивительный край». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщила в своём видеопоздравлении народная артистка России Надежда Бабкина, поздравляя жителей республики со 100-летием со дня образования автономной области.

«Чувашия — очень необыкновенно красивая по природе, по набережной, по населению, по деревням, по сёлам, городочкам. Слушайте, это удивительный край!» — сказала артистка, напомнив, что «главный стратегический ресурс» не только региона, но и всей страны — это люди.

Она пожелала «прекрасного развития», призвав обращать особое внимание на культуру в широком смысле этого слова:

«Культуру взаимоотношений, а не только петь, плясать и веселиться. Культуру понимания, умения слышать друг друга. Даже когда вы спорите, кто прав, а кто не очень — всё равно это культура общения, культура спора. А главное — помните, чьей земли вы уроженцы. Наша земля — победоносная, мы люди с прекрасным прошлым, наши предки — победные. И нам обязательно надо достойно нести эту победу и реализовывать в своей сегодняшней, современной жизни, воспитывать подрастающее поколение. Я абсолютно уверена, руководство региона желает именно такого процветания, такой солидарности между людьми, таких взаимодействий.

Я очень часто вспоминаю, как много лет назад я была в Чувашии с огромным международным проектом — фестиваль-марафон «Песни России». И к нам присоединились коллективы из Чувашии, совершенно разные: и детки, и взрослые, профессиональные и студенты. Это было удивительно, потому что каждый из себя представляет удивительные традиции своего региона. А традиции — это таинства, это одежда, это всякие обереги в одежде, это питание. Какая кухня чудесная — ой, как вспомню! Поэтому, чего уж там говорить: наливайте, выпивайте за процветание региона. Будьте счастливы!» — сказала Надежда Бабкина.

Напомним, народная артистка России не раз бывала в Чувашии, в последний раз — в марте 2014 года, когда под её руководством прошёл гала-концерт Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России». Тогда в республике в рамках проекта прошло пять благотворительных концертов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня Чувашия отмечает главный государственный национальный праздник — День Республики. В этом году празднуется 100-летие со дня образования Чувашской автономной области.