Москва, , 13:51 — REGNUM Издательство Alt Graph запустило краудфандинговую кампанию по сбору средств на выпуск манги «В этом уголке мира», «Ночь на Галактической железной дороге» и «Паразит» в России. Об этом 23 июня сообщает «Мир Фантастики».

Цель кампании — собрать 600 тыс. рублей. На данный момент её поддержали 247 человек (почти 460 тыс. рублей).

Напомним, издательство Alt Graph наиболее известно по локализации манги «Босоногий Гэн», «Паразит», «Странники» и работ Сатоси Кона. Сейчас оно находится на грани закрытия из-за последствий пандемии коронавируса.

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